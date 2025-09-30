- Übersicht
NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
Der Wechselkurs von NRGU hat sich für heute um -6.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.94 bis zu einem Hoch von 22.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NRGU heute?
Die Aktie von MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) notiert heute bei 21.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.75 und das Handelsvolumen erreichte 180. Das Live-Chart von NRGU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NRGU Dividenden?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN wird derzeit mit 21.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -16.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NRGU zu verfolgen.
Wie kaufe ich NRGU-Aktien?
Sie können Aktien von MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) zum aktuellen Kurs von 21.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.16 oder 21.46 platziert, während 180 und -4.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NRGU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NRGU-Aktien?
Bei einer Investition in MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN müssen die jährliche Spanne 10.28 - 26.12 und der aktuelle Kurs 21.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und -13.63%, bevor sie Orders zu 21.16 oder 21.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NRGU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der höchste Kurs von BANK OF MONTREAL (NRGU) im vergangenen Jahr lag bei 26.12. Innerhalb von 10.28 - 26.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der niedrigste Kurs von BANK OF MONTREAL (NRGU) im Laufe des Jahres betrug 10.28. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.16 und der Spanne 10.28 - 26.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NRGU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NRGU statt?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.75 und -16.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.75
- Eröffnung
- 22.23
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Tief
- 20.94
- Hoch
- 22.29
- Volumen
- 180
- Tagesänderung
- -6.99%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- -13.63%
- Jahresänderung
- -16.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4