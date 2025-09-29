- Обзор рынка
NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
Курс NRGU за сегодня изменился на -7.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.94, а максимальная — 22.29.
Следите за динамикой MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NRGU сегодня?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) сегодня оценивается на уровне 21.14. Инструмент торгуется в пределах -7.08%, вчерашнее закрытие составило 22.75, а торговый объем достиг 169. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NRGU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN?
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN в настоящее время оценивается в 21.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.24% и USD. Отслеживайте движения NRGU на графике в реальном времени.
Как купить акции NRGU?
Вы можете купить акции MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) по текущей цене 21.14. Ордера обычно размещаются около 21.14 или 21.44, тогда как 169 и -4.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NRGU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NRGU?
Инвестирование в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN предполагает учет годового диапазона 10.28 - 26.12 и текущей цены 21.14. Многие сравнивают 0.28% и -13.71% перед размещением ордеров на 21.14 или 21.44. Изучайте ежедневные изменения цены NRGU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF MONTREAL?
Самая высокая цена BANK OF MONTREAL (NRGU) за последний год составила 26.12. Акции заметно колебались в пределах 10.28 - 26.12, сравнение с 22.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF MONTREAL?
Самая низкая цена BANK OF MONTREAL (NRGU) за год составила 10.28. Сравнение с текущими 21.14 и 10.28 - 26.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NRGU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NRGU?
В прошлом MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.75 и -16.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.75
- Open
- 22.23
- Bid
- 21.14
- Ask
- 21.44
- Low
- 20.94
- High
- 22.29
- Объем
- 169
- Дневное изменение
- -7.08%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -13.71%
- Годовое изменение
- -16.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%