NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

21.16 USD 1.59 (6.99%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NRGUの今日の為替レートは、-6.99%変化しました。日中、通貨は1あたり20.94の安値と22.29の高値で取引されました。

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NRGU株の現在の価格は？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNの株価は本日21.16です。-6.99%内で取引され、前日の終値は22.75、取引量は180に達しました。NRGUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNの株は配当を出しますか？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNの現在の価格は21.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は-16.16%やUSDにも注目します。NRGUの動きはライブチャートで確認できます。

NRGU株を買う方法は？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNの株は現在21.16で購入可能です。注文は通常21.16または21.46付近で行われ、180や-4.81%が市場の動きを示します。NRGUの最新情報はライブチャートで確認できます。

NRGU株に投資する方法は？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNへの投資では、年間の値幅10.28 - 26.12と現在の21.16を考慮します。注文は多くの場合21.16や21.46で行われる前に、0.38%や-13.63%と比較されます。NRGUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの株の最高値は？

BANK OF MONTREALの過去1年の最高値は26.12でした。10.28 - 26.12内で株価は大きく変動し、22.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの株の最低値は？

BANK OF MONTREAL(NRGU)の年間最安値は10.28でした。現在の21.16や10.28 - 26.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NRGUの動きはライブチャートで確認できます。

NRGUの株式分割はいつ行われましたか？

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.75、-16.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.94 22.29
1年のレンジ
10.28 26.12
以前の終値
22.75
始値
22.23
買値
21.16
買値
21.46
安値
20.94
高値
22.29
出来高
180
1日の変化
-6.99%
1ヶ月の変化
0.38%
6ヶ月の変化
-13.63%
1年の変化
-16.16%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待