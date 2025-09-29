MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNの現在の価格は21.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は-16.16%やUSDにも注目します。NRGUの動きはライブチャートで確認できます。

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNへの投資では、年間の値幅10.28 - 26.12と現在の21.16を考慮します。注文は多くの場合21.16や21.46で行われる前に、0.38%や-13.63%と比較されます。NRGUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの過去1年の最高値は26.12でした。10.28 - 26.12内で株価は大きく変動し、22.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの株の最低値は？

BANK OF MONTREAL(NRGU)の年間最安値は10.28でした。現在の21.16や10.28 - 26.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NRGUの動きはライブチャートで確認できます。