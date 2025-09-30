CotaçõesSeções
Moedas / NREF-PA
Voltar para Ações

NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede

24.13 USD 0.06 (0.25%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NREF-PA para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.13 e o mais alto foi 24.35.

Veja a dinâmica do par de moedas NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NREF-PA hoje?

Hoje NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) está avaliado em 24.13. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 24.19, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NREF-PA em tempo real.

As ações de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede pagam dividendos?

Atualmente NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede está avaliado em 24.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.55% e USD. Monitore os movimentos de NREF-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NREF-PA?

Você pode comprar ações de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) pelo preço atual 24.13. Ordens geralmente são executadas perto de 24.13 ou 24.43, enquanto 5 e -0.90% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NREF-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NREF-PA?

Investir em NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede envolve considerar a faixa anual 21.66 - 25.45 e o preço atual 24.13. Muitos comparam 0.67% e 8.55% antes de enviar ordens em 24.13 ou 24.43. Estude as mudanças diárias de preço de NREF-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

O maior preço de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) no último ano foi 25.45. As ações oscilaram bastante dentro de 21.66 - 25.45, e a comparação com 24.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

O menor preço de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) no ano foi 21.66. A comparação com o preço atual 24.13 e 21.66 - 25.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NREF-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NREF-PA?

No passado NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.19 e 8.55% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.13 24.35
Faixa anual
21.66 25.45
Fechamento anterior
24.19
Open
24.35
Bid
24.13
Ask
24.43
Low
24.13
High
24.35
Volume
5
Mudança diária
-0.25%
Mudança mensal
0.67%
Mudança de 6 meses
8.55%
Mudança anual
8.55%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4