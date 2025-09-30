- Visão do mercado
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede
A taxa do NREF-PA para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.13 e o mais alto foi 24.35.
Veja a dinâmica do par de moedas NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NREF-PA hoje?
Hoje NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) está avaliado em 24.13. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 24.19, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NREF-PA em tempo real.
As ações de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede pagam dividendos?
Atualmente NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede está avaliado em 24.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.55% e USD. Monitore os movimentos de NREF-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NREF-PA?
Você pode comprar ações de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) pelo preço atual 24.13. Ordens geralmente são executadas perto de 24.13 ou 24.43, enquanto 5 e -0.90% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NREF-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NREF-PA?
Investir em NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede envolve considerar a faixa anual 21.66 - 25.45 e o preço atual 24.13. Muitos comparam 0.67% e 8.55% antes de enviar ordens em 24.13 ou 24.43. Estude as mudanças diárias de preço de NREF-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
O maior preço de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) no último ano foi 25.45. As ações oscilaram bastante dentro de 21.66 - 25.45, e a comparação com 24.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
O menor preço de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) no ano foi 21.66. A comparação com o preço atual 24.13 e 21.66 - 25.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NREF-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NREF-PA?
No passado NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.19 e 8.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.19
- Open
- 24.35
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.13
- High
- 24.35
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- 0.67%
- Mudança de 6 meses
- 8.55%
- Mudança anual
- 8.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4