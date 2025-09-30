- Aperçu
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede
Le taux de change de NREF-PA a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.13 et à un maximum de 24.35.
Suivez la dynamique NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NREF-PA aujourd'hui ?
L'action NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede est cotée à 24.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.25%, a clôturé hier à 24.19 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de NREF-PA présente ces mises à jour.
L'action NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede verse-t-elle des dividendes ?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede est actuellement valorisé à 24.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NREF-PA.
Comment acheter des actions NREF-PA ?
Vous pouvez acheter des actions NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede au cours actuel de 24.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.13 ou de 24.43, le 5 et le -0.90% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NREF-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NREF-PA ?
Investir dans NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.66 - 25.45 et le prix actuel 24.13. Beaucoup comparent 0.67% et 8.55% avant de passer des ordres à 24.13 ou 24.43. Consultez le graphique du cours de NREF-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nexpoint Real Estate Finance, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. l'année dernière était 25.45. Au cours de 21.66 - 25.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nexpoint Real Estate Finance, Inc. ?
Le cours le plus bas de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) sur l'année a été 21.66. Sa comparaison avec 24.13 et 21.66 - 25.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NREF-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NREF-PA a-t-elle été divisée ?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.19 et 8.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.19
- Ouverture
- 24.35
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Plus Bas
- 24.13
- Plus Haut
- 24.35
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.25%
- Changement Mensuel
- 0.67%
- Changement à 6 Mois
- 8.55%
- Changement Annuel
- 8.55%
