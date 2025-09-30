- Panoramica
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede
Il tasso di cambio NREF-PA ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.13 e ad un massimo di 24.35.
Segui le dinamiche di NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NREF-PA oggi?
Oggi le azioni NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede sono prezzate a 24.13. Viene scambiato all'interno di -0.25%, la chiusura di ieri è stata 24.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NREF-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede pagano dividendi?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede è attualmente valutato a 24.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NREF-PA.
Come acquistare azioni NREF-PA?
Puoi acquistare azioni NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede al prezzo attuale di 24.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.13 o 24.43, mentre 5 e -0.90% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NREF-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NREF-PA?
Investire in NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede implica considerare l'intervallo annuale 21.66 - 25.45 e il prezzo attuale 24.13. Molti confrontano 0.67% e 8.55% prima di effettuare ordini su 24.13 o 24.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NREF-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
Il prezzo massimo di Nexpoint Real Estate Finance, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.45. All'interno di 21.66 - 25.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
Il prezzo più basso di Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) nel corso dell'anno è stato 21.66. Confrontandolo con gli attuali 24.13 e 21.66 - 25.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NREF-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NREF-PA?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.19 e 8.55%.
- Chiusura Precedente
- 24.19
- Apertura
- 24.35
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Minimo
- 24.13
- Massimo
- 24.35
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- 0.67%
- Variazione Semestrale
- 8.55%
- Variazione Annuale
- 8.55%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4