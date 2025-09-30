QuotazioniSezioni
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede

24.13 USD 0.06 (0.25%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NREF-PA ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.13 e ad un massimo di 24.35.

Segui le dinamiche di NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NREF-PA oggi?

Oggi le azioni NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede sono prezzate a 24.13. Viene scambiato all'interno di -0.25%, la chiusura di ieri è stata 24.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NREF-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede pagano dividendi?

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede è attualmente valutato a 24.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NREF-PA.

Come acquistare azioni NREF-PA?

Puoi acquistare azioni NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede al prezzo attuale di 24.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.13 o 24.43, mentre 5 e -0.90% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NREF-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NREF-PA?

Investire in NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede implica considerare l'intervallo annuale 21.66 - 25.45 e il prezzo attuale 24.13. Molti confrontano 0.67% e 8.55% prima di effettuare ordini su 24.13 o 24.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NREF-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

Il prezzo massimo di Nexpoint Real Estate Finance, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.45. All'interno di 21.66 - 25.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

Il prezzo più basso di Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) nel corso dell'anno è stato 21.66. Confrontandolo con gli attuali 24.13 e 21.66 - 25.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NREF-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NREF-PA?

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.19 e 8.55%.

Intervallo Giornaliero
24.13 24.35
Intervallo Annuale
21.66 25.45
Chiusura Precedente
24.19
Apertura
24.35
Bid
24.13
Ask
24.43
Minimo
24.13
Massimo
24.35
Volume
5
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
0.67%
Variazione Semestrale
8.55%
Variazione Annuale
8.55%
