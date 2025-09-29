NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの現在の価格は24.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.55%やUSDにも注目します。NREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。

Nexpoint Real Estate Finance, Inc.の株の最低値は？

Nexpoint Real Estate Finance, Inc.(NREF-PA)の年間最安値は21.66でした。現在の24.13や21.66 - 25.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。