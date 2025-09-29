- 概要
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede
NREF-PAの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり24.13の安値と24.35の高値で取引されました。
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NREF-PA株の現在の価格は？
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの株価は本日24.13です。-0.25%内で取引され、前日の終値は24.19、取引量は5に達しました。NREF-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの株は配当を出しますか？
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの現在の価格は24.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.55%やUSDにも注目します。NREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。
NREF-PA株を買う方法は？
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの株は現在24.13で購入可能です。注文は通常24.13または24.43付近で行われ、5や-0.90%が市場の動きを示します。NREF-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
NREF-PA株に投資する方法は？
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeへの投資では、年間の値幅21.66 - 25.45と現在の24.13を考慮します。注文は多くの場合24.13や24.43で行われる前に、0.67%や8.55%と比較されます。NREF-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nexpoint Real Estate Finance, Inc.の株の最高値は？
Nexpoint Real Estate Finance, Inc.の過去1年の最高値は25.45でした。21.66 - 25.45内で株価は大きく変動し、24.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nexpoint Real Estate Finance, Inc.の株の最低値は？
Nexpoint Real Estate Finance, Inc.(NREF-PA)の年間最安値は21.66でした。現在の24.13や21.66 - 25.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。
NREF-PAの株式分割はいつ行われましたか？
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.19、8.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.19
- 始値
- 24.35
- 買値
- 24.13
- 買値
- 24.43
- 安値
- 24.13
- 高値
- 24.35
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.67%
- 6ヶ月の変化
- 8.55%
- 1年の変化
- 8.55%
- 期待
- 前
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
