クォートセクション
通貨 / NREF-PA
株に戻る

NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede

24.13 USD 0.06 (0.25%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NREF-PAの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり24.13の安値と24.35の高値で取引されました。

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NREF-PA株の現在の価格は？

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの株価は本日24.13です。-0.25%内で取引され、前日の終値は24.19、取引量は5に達しました。NREF-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの株は配当を出しますか？

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの現在の価格は24.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.55%やUSDにも注目します。NREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。

NREF-PA株を買う方法は？

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeの株は現在24.13で購入可能です。注文は通常24.13または24.43付近で行われ、5や-0.90%が市場の動きを示します。NREF-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

NREF-PA株に投資する方法は？

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeへの投資では、年間の値幅21.66 - 25.45と現在の24.13を考慮します。注文は多くの場合24.13や24.43で行われる前に、0.67%や8.55%と比較されます。NREF-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nexpoint Real Estate Finance, Inc.の株の最高値は？

Nexpoint Real Estate Finance, Inc.の過去1年の最高値は25.45でした。21.66 - 25.45内で株価は大きく変動し、24.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nexpoint Real Estate Finance, Inc.の株の最低値は？

Nexpoint Real Estate Finance, Inc.(NREF-PA)の年間最安値は21.66でした。現在の24.13や21.66 - 25.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。

NREF-PAの株式分割はいつ行われましたか？

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Redeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.19、8.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.13 24.35
1年のレンジ
21.66 25.45
以前の終値
24.19
始値
24.35
買値
24.13
買値
24.43
安値
24.13
高値
24.35
出来高
5
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
0.67%
6ヶ月の変化
8.55%
1年の変化
8.55%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待