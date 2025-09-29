- Panorámica
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede
El tipo de cambio de NREF-PA de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.13, mientras que el máximo ha alcanzado 24.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NREF-PA hoy?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) se evalúa hoy en 24.13. El instrumento se negocia dentro de -0.25%; el cierre de ayer ha sido 24.19 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NREF-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede se evalúa actualmente en 24.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.55% y USD. Monitoree los movimientos de NREF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NREF-PA?
Puede comprar acciones de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) al precio actual de 24.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.13 o 24.43, mientras que 5 y -0.90% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NREF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NREF-PA?
Invertir en NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede implica tener en cuenta el rango anual 21.66 - 25.45 y el precio actual 24.13. Muchos comparan 0.67% y 8.55% antes de colocar órdenes en 24.13 o 24.43. Estudie los cambios diarios de precios de NREF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
El precio más alto de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) en el último año ha sido 25.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.66 - 25.45, una comparación con 24.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
El precio más bajo de Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) para el año ha sido 21.66. La comparación con los actuales 24.13 y 21.66 - 25.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NREF-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NREF-PA?
En el pasado, NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.19 y 8.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.19
- Open
- 24.35
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.13
- High
- 24.35
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- 0.67%
- Cambio a 6 meses
- 8.55%
- Cambio anual
- 8.55%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.