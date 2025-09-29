- Обзор рынка
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede
Курс NREF-PA за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.13, а максимальная — 24.35.
Следите за динамикой NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NREF-PA сегодня?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах -0.25%, вчерашнее закрытие составило 24.19, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NREF-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.55% и USD. Отслеживайте движения NREF-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции NREF-PA?
Вы можете купить акции NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 5 и -0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NREF-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NREF-PA?
Инвестирование в NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede предполагает учет годового диапазона 21.66 - 25.45 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают 0.67% и 8.55% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены NREF-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
Самая высокая цена Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 21.66 - 25.45, сравнение с 24.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
Самая низкая цена Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) за год составила 21.66. Сравнение с текущими 24.13 и 21.66 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NREF-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NREF-PA?
В прошлом NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.19 и 8.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.19
- Open
- 24.35
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.13
- High
- 24.35
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- 8.55%
- Годовое изменение
- 8.55%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%