NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede

24.13 USD 0.06 (0.25%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NREF-PA за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.13, а максимальная — 24.35.

Следите за динамикой NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NREF-PA сегодня?

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах -0.25%, вчерашнее закрытие составило 24.19, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NREF-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede?

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.55% и USD. Отслеживайте движения NREF-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции NREF-PA?

Вы можете купить акции NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 5 и -0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NREF-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NREF-PA?

Инвестирование в NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede предполагает учет годового диапазона 21.66 - 25.45 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают 0.67% и 8.55% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены NREF-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

Самая высокая цена Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 21.66 - 25.45, сравнение с 24.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

Самая низкая цена Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) за год составила 21.66. Сравнение с текущими 24.13 и 21.66 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NREF-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NREF-PA?

В прошлом NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.19 и 8.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.13 24.35
Годовой диапазон
21.66 25.45
Предыдущее закрытие
24.19
Open
24.35
Bid
24.13
Ask
24.43
Low
24.13
High
24.35
Объем
5
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
8.55%
Годовое изменение
8.55%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.