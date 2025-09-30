- Übersicht
NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede
Der Wechselkurs von NREF-PA hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.13 bis zu einem Hoch von 24.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NREF-PA heute?
Die Aktie von NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) notiert heute bei 24.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.19 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von NREF-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NREF-PA Dividenden?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede wird derzeit mit 24.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NREF-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich NREF-PA-Aktien?
Sie können Aktien von NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) zum aktuellen Kurs von 24.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.13 oder 24.43 platziert, während 5 und -0.90% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NREF-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NREF-PA-Aktien?
Bei einer Investition in NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede müssen die jährliche Spanne 21.66 - 25.45 und der aktuelle Kurs 24.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.67% und 8.55%, bevor sie Orders zu 24.13 oder 24.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NREF-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
Der höchste Kurs von Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.45. Innerhalb von 21.66 - 25.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) im Laufe des Jahres betrug 21.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.13 und der Spanne 21.66 - 25.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NREF-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NREF-PA statt?
NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.19 und 8.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.19
- Eröffnung
- 24.35
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Tief
- 24.13
- Hoch
- 24.35
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 0.67%
- 6-Monatsänderung
- 8.55%
- Jahresänderung
- 8.55%
