KurseKategorien
Währungen / NREF-PA
Zurück zum Aktien

NREF-PA: NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede

24.13 USD 0.06 (0.25%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NREF-PA hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.13 bis zu einem Hoch von 24.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NREF-PA heute?

Die Aktie von NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) notiert heute bei 24.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.19 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von NREF-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NREF-PA Dividenden?

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede wird derzeit mit 24.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NREF-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich NREF-PA-Aktien?

Sie können Aktien von NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede (NREF-PA) zum aktuellen Kurs von 24.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.13 oder 24.43 platziert, während 5 und -0.90% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NREF-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NREF-PA-Aktien?

Bei einer Investition in NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede müssen die jährliche Spanne 21.66 - 25.45 und der aktuelle Kurs 24.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.67% und 8.55%, bevor sie Orders zu 24.13 oder 24.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NREF-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

Der höchste Kurs von Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.45. Innerhalb von 21.66 - 25.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nexpoint Real Estate Finance, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF-PA) im Laufe des Jahres betrug 21.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.13 und der Spanne 21.66 - 25.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NREF-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NREF-PA statt?

NexPoint Real Estate Finance Inc 8.50% Series A Cumulative Rede hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.19 und 8.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.13 24.35
Jahresspanne
21.66 25.45
Vorheriger Schlusskurs
24.19
Eröffnung
24.35
Bid
24.13
Ask
24.43
Tief
24.13
Hoch
24.35
Volumen
5
Tagesänderung
-0.25%
Monatsänderung
0.67%
6-Monatsänderung
8.55%
Jahresänderung
8.55%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4