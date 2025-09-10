Moedas / NIO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NIO: NIO Inc American depositary shares, each representing one Class
7.28 USD 0.17 (2.28%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NIO para hoje mudou para -2.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.21 e o mais alto foi 7.39.
Veja a dinâmica do par de moedas NIO Inc American depositary shares, each representing one Class. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NIO Notícias
- SunCar Technology investirá até US$ 10 milhões em criptomoedas
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- How's NIO Adjusting Production Priorities to Meet Growing Demand?
- NIO's ES8 Deliveries Begin This Week: Can It Compete With TSLA and LI?
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- Novos modelos e balanço mais forte da Nio restauram confiança, diz UBS
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBS eleva classificação das ações da NIO para compra com base em novos produtos e finanças melhoradas
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- Why Is Nio Stock Up Over 4%? - TipRanks.com
- Nio Stock Dips on $1 Billion Raise, Analysts Stay Bullish
- Why Nio Stock Rallied Monday
- Nio Stock Dips On $1billion Raise, Analysts Stay Bullish
- What's Going On With Nio Stock Monday? - NIO (NYSE:NIO)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- NIO: $1 Billion Share Dilution Vs. Q4 Breakeven Push (NYSE:NIO)
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- Stock Market Today: Tesla Jumps as EV Sector Sentiment Improves
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- JPMorgan reiterates Overweight rating on NIO stock, maintains $8 target
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- Why Nio Stock Plunged Today
Faixa diária
7.21 7.39
Faixa anual
3.02 7.45
- Fechamento anterior
- 7.45
- Open
- 7.23
- Bid
- 7.28
- Ask
- 7.58
- Low
- 7.21
- High
- 7.39
- Volume
- 4.735 K
- Mudança diária
- -2.28%
- Mudança mensal
- 17.04%
- Mudança de 6 meses
- 88.11%
- Mudança anual
- 5.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh