Divisas / NIO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NIO: NIO Inc American depositary shares, each representing one Class
7.45 USD 0.43 (6.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NIO de hoy ha cambiado un 6.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.06, mientras que el máximo ha alcanzado 7.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NIO Inc American depositary shares, each representing one Class. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NIO News
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- How's NIO Adjusting Production Priorities to Meet Growing Demand?
- NIO's ES8 Deliveries Begin This Week: Can It Compete With TSLA and LI?
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- Nuevos modelos y balance más sólido de Nio restauran confianza, según UBS
- Los nuevos modelos de Nio y su balance más sólido restauran la confianza, según UBS
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBS mejora la calificación de las acciones de Nio a Comprar por nuevos productos y finanzas mejoradas
- UBS mejora calificación de Nio a Compra por nuevos productos y finanzas sólidas
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- Why Is Nio Stock Up Over 4%? - TipRanks.com
- Nio Stock Dips on $1 Billion Raise, Analysts Stay Bullish
- Why Nio Stock Rallied Monday
- Nio Stock Dips On $1billion Raise, Analysts Stay Bullish
- What's Going On With Nio Stock Monday? - NIO (NYSE:NIO)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- NIO: $1 Billion Share Dilution Vs. Q4 Breakeven Push (NYSE:NIO)
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- Stock Market Today: Tesla Jumps as EV Sector Sentiment Improves
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- JPMorgan reitera calificación de Sobreponderación para acciones de NIO, mantiene objetivo de 8 dólares
- JPMorgan reiterates Overweight rating on NIO stock, maintains $8 target
Rango diario
7.06 7.45
Rango anual
3.02 7.45
- Cierres anteriores
- 7.02
- Open
- 7.23
- Bid
- 7.45
- Ask
- 7.75
- Low
- 7.06
- High
- 7.45
- Volumen
- 45.759 K
- Cambio diario
- 6.13%
- Cambio mensual
- 19.77%
- Cambio a 6 meses
- 92.51%
- Cambio anual
- 7.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B