货币 / NIO
NIO: NIO Inc American depositary shares, each representing one Class
7.24 USD 0.22 (3.13%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NIO汇率已更改3.13%。当日，交易品种以低点7.06和高点7.32进行交易。
关注NIO Inc American depositary shares, each representing one Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.06 7.32
年范围
3.02 7.38
- 前一天收盘价
- 7.02
- 开盘价
- 7.23
- 卖价
- 7.24
- 买价
- 7.54
- 最低价
- 7.06
- 最高价
- 7.32
- 交易量
- 18.621 K
- 日变化
- 3.13%
- 月变化
- 16.40%
- 6个月变化
- 87.08%
- 年变化
- 4.93%
