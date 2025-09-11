KurseKategorien
NIO
NIO: NIO Inc American depositary shares, each representing one Class

7.37 USD 0.08 (1.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NIO hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.21 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die NIO Inc American depositary shares, each representing one Class-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
7.21 7.50
Jahresspanne
3.02 7.50
Vorheriger Schlusskurs
7.45
Eröffnung
7.23
Bid
7.37
Ask
7.67
Tief
7.21
Hoch
7.50
Volumen
37.914 K
Tagesänderung
-1.07%
Monatsänderung
18.49%
6-Monatsänderung
90.44%
Jahresänderung
6.81%
