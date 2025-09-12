CotationsSections
Devises / NIO
NIO: NIO Inc American depositary shares, each representing one Class

7.37 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NIO a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.28 et à un maximum de 7.60.

Suivez la dynamique NIO Inc American depositary shares, each representing one Class. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
7.28 7.60
Range Annuel
3.02 7.60
Clôture Précédente
7.37
Ouverture
7.56
Bid
7.37
Ask
7.67
Plus Bas
7.28
Plus Haut
7.60
Volume
38.712 K
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
18.49%
Changement à 6 Mois
90.44%
Changement Annuel
6.81%
20 septembre, samedi