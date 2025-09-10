КотировкиРазделы
Валюты / NIO
NIO: NIO Inc American depositary shares, each representing one Class

7.02 USD 0.54 (8.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NIO за сегодня изменился на 8.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.48, а максимальная — 7.09.

Следите за динамикой NIO Inc American depositary shares, each representing one Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.48 7.09
Годовой диапазон
3.02 7.38
Предыдущее закрытие
6.48
Open
6.55
Bid
7.02
Ask
7.32
Low
6.48
High
7.09
Объем
66.440 K
Дневное изменение
8.33%
Месячное изменение
12.86%
6-месячное изменение
81.40%
Годовое изменение
1.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.