Валюты / NIO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NIO: NIO Inc American depositary shares, each representing one Class
7.02 USD 0.54 (8.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NIO за сегодня изменился на 8.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.48, а максимальная — 7.09.
Следите за динамикой NIO Inc American depositary shares, each representing one Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NIO
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- UBS: новые модели Nio и укрепление баланса восстанавливают доверие
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBS повышает рейтинг акций Nio до "Покупать" на фоне новых продуктов и улучшения финансов
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- Why Is Nio Stock Up Over 4%? - TipRanks.com
- Nio Stock Dips on $1 Billion Raise, Analysts Stay Bullish
- Why Nio Stock Rallied Monday
- Nio Stock Dips On $1billion Raise, Analysts Stay Bullish
- What's Going On With Nio Stock Monday? - NIO (NYSE:NIO)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- NIO: $1 Billion Share Dilution Vs. Q4 Breakeven Push (NYSE:NIO)
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- Stock Market Today: Tesla Jumps as EV Sector Sentiment Improves
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- JPMorgan reiterates Overweight rating on NIO stock, maintains $8 target
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- Why Nio Stock Plunged Today
- Why Nio Stock Is Sliding Wednesday - NIO (NYSE:NIO)
- Nio’s stock dives as EV maker raises $1 billion at shareholders’ expense
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Why Is NIO Stock Plunging Today
Дневной диапазон
6.48 7.09
Годовой диапазон
3.02 7.38
- Предыдущее закрытие
- 6.48
- Open
- 6.55
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Low
- 6.48
- High
- 7.09
- Объем
- 66.440 K
- Дневное изменение
- 8.33%
- Месячное изменение
- 12.86%
- 6-месячное изменение
- 81.40%
- Годовое изменение
- 1.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.