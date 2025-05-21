Moedas / MYGN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MYGN: Myriad Genetics Inc
7.67 USD 0.27 (3.65%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MYGN para hoje mudou para 3.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.49 e o mais alto foi 7.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Myriad Genetics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYGN Notícias
- Is it a Prudent Move to Retain MYGN Stock in Your Portfolio Now?
- MYGN Stock Might Gain on The Lancet Study Backing Precise MRD
- MYGN's GeneSight Test Proven Superior to TAU: Stock to Gain?
- Myriad Genetics at Wells Fargo Conference: Growth Strategy Unveiled
- Myriad Genetics stock rating reiterated at Neutral by UBS with $6 target
- Myriad Genetics soars 65% following InvestingPro’s May fair value alert
- Myriad: HCT In Oncology Continues To Deliver Increased Volume And Revenue
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Myriad Genetics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYGN)
- Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Revenue Up 6%
- Compared to Estimates, Myriad (MYGN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Myriad Genetics Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, guidance raised
- Myriad Genetics earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Myriad Genetics secures $200 million credit facility from OrbiMed
- Piper Sandler sees opportunity in dislocated Life Science stocks
- Myriad Genetics at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Myriad Genetics Announces Early Access to the FirstGene Multiple Prenatal Screen
- Myriad Genetics Shares New Clinical Data Demonstrating Sensitivity of Precise MRD Across Multiple Cancer Types
- Myriad Genetics Highlights New Research Advancements and Oncology Innovations at 2025 ASCO Annual Meeting
- Scotiabank cuts Myriad Genetics stock rating, slashes price target
Faixa diária
7.49 7.69
Faixa anual
3.76 27.55
- Fechamento anterior
- 7.40
- Open
- 7.57
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- Low
- 7.49
- High
- 7.69
- Volume
- 1.168 K
- Mudança diária
- 3.65%
- Mudança mensal
- 19.47%
- Mudança de 6 meses
- -13.72%
- Mudança anual
- -72.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh