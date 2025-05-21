Валюты / MYGN
MYGN: Myriad Genetics Inc
7.50 USD 0.19 (2.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYGN за сегодня изменился на 2.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.14, а максимальная — 7.65.
Следите за динамикой Myriad Genetics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.14 7.65
Годовой диапазон
3.76 27.55
- Предыдущее закрытие
- 7.31
- Open
- 7.34
- Bid
- 7.50
- Ask
- 7.80
- Low
- 7.14
- High
- 7.65
- Объем
- 2.949 K
- Дневное изменение
- 2.60%
- Месячное изменение
- 16.82%
- 6-месячное изменение
- -15.64%
- Годовое изменение
- -72.68%
