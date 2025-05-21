Valute / MYGN
MYGN: Myriad Genetics Inc
7.77 USD 0.09 (1.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYGN ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.61 e ad un massimo di 7.83.
Segui le dinamiche di Myriad Genetics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.61 7.83
Intervallo Annuale
3.76 27.55
- Chiusura Precedente
- 7.68
- Apertura
- 7.71
- Bid
- 7.77
- Ask
- 8.07
- Minimo
- 7.61
- Massimo
- 7.83
- Volume
- 3.077 K
- Variazione giornaliera
- 1.17%
- Variazione Mensile
- 21.03%
- Variazione Semestrale
- -12.60%
- Variazione Annuale
- -71.69%
20 settembre, sabato