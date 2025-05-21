QuotazioniSezioni
Valute / MYGN
Tornare a Azioni

MYGN: Myriad Genetics Inc

7.77 USD 0.09 (1.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYGN ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.61 e ad un massimo di 7.83.

Segui le dinamiche di Myriad Genetics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYGN News

Intervallo Giornaliero
7.61 7.83
Intervallo Annuale
3.76 27.55
Chiusura Precedente
7.68
Apertura
7.71
Bid
7.77
Ask
8.07
Minimo
7.61
Massimo
7.83
Volume
3.077 K
Variazione giornaliera
1.17%
Variazione Mensile
21.03%
Variazione Semestrale
-12.60%
Variazione Annuale
-71.69%
20 settembre, sabato