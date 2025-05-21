Divisas / MYGN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MYGN: Myriad Genetics Inc
7.40 USD 0.10 (1.33%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MYGN de hoy ha cambiado un -1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.28, mientras que el máximo ha alcanzado 7.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Myriad Genetics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYGN News
- Is it a Prudent Move to Retain MYGN Stock in Your Portfolio Now?
- MYGN Stock Might Gain on The Lancet Study Backing Precise MRD
- MYGN's GeneSight Test Proven Superior to TAU: Stock to Gain?
- Myriad Genetics at Wells Fargo Conference: Growth Strategy Unveiled
- Myriad Genetics stock rating reiterated at Neutral by UBS with $6 target
- Myriad Genetics soars 65% following InvestingPro’s May fair value alert
- Myriad: HCT In Oncology Continues To Deliver Increased Volume And Revenue
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Myriad Genetics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYGN)
- Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Revenue Up 6%
- Compared to Estimates, Myriad (MYGN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Myriad Genetics Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, guidance raised
- Myriad Genetics earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Myriad Genetics secures $200 million credit facility from OrbiMed
- Piper Sandler sees opportunity in dislocated Life Science stocks
- Myriad Genetics at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Myriad Genetics Announces Early Access to the FirstGene Multiple Prenatal Screen
- Myriad Genetics Shares New Clinical Data Demonstrating Sensitivity of Precise MRD Across Multiple Cancer Types
- Myriad Genetics Highlights New Research Advancements and Oncology Innovations at 2025 ASCO Annual Meeting
- Scotiabank cuts Myriad Genetics stock rating, slashes price target
Rango diario
7.28 7.68
Rango anual
3.76 27.55
- Cierres anteriores
- 7.50
- Open
- 7.42
- Bid
- 7.40
- Ask
- 7.70
- Low
- 7.28
- High
- 7.68
- Volumen
- 3.586 K
- Cambio diario
- -1.33%
- Cambio mensual
- 15.26%
- Cambio a 6 meses
- -16.76%
- Cambio anual
- -73.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B