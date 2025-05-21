Währungen / MYGN
MYGN: Myriad Genetics Inc
7.66 USD 0.02 (0.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYGN hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.65 bis zu einem Hoch von 7.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Myriad Genetics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.65 7.71
Jahresspanne
3.76 27.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.68
- Eröffnung
- 7.71
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- Tief
- 7.65
- Hoch
- 7.71
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 19.31%
- 6-Monatsänderung
- -13.84%
- Jahresänderung
- -72.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K