货币 / MYGN
MYGN: Myriad Genetics Inc
7.50 USD 0.19 (2.60%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MYGN汇率已更改2.60%。当日，交易品种以低点7.14和高点7.65进行交易。
关注Myriad Genetics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.14 7.65
年范围
3.76 27.55
- 前一天收盘价
- 7.31
- 开盘价
- 7.34
- 卖价
- 7.50
- 买价
- 7.80
- 最低价
- 7.14
- 最高价
- 7.65
- 交易量
- 2.949 K
- 日变化
- 2.60%
- 月变化
- 16.82%
- 6个月变化
- -15.64%
- 年变化
- -72.68%
