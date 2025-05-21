通貨 / MYGN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MYGN: Myriad Genetics Inc
7.68 USD 0.28 (3.78%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MYGNの今日の為替レートは、3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり7.49の安値と7.71の高値で取引されました。
Myriad Genetics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYGN News
- Is it a Prudent Move to Retain MYGN Stock in Your Portfolio Now?
- MYGN Stock Might Gain on The Lancet Study Backing Precise MRD
- MYGN's GeneSight Test Proven Superior to TAU: Stock to Gain?
- Myriad Genetics at Wells Fargo Conference: Growth Strategy Unveiled
- Myriad Genetics stock rating reiterated at Neutral by UBS with $6 target
- Myriad Genetics soars 65% following InvestingPro’s May fair value alert
- Myriad: HCT In Oncology Continues To Deliver Increased Volume And Revenue
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Myriad Genetics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MYGN)
- Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Revenue Up 6%
- Compared to Estimates, Myriad (MYGN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Myriad Genetics Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, guidance raised
- Myriad Genetics earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Myriad Genetics secures $200 million credit facility from OrbiMed
- Piper Sandler sees opportunity in dislocated Life Science stocks
- Myriad Genetics at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Myriad Genetics Announces Early Access to the FirstGene Multiple Prenatal Screen
- Myriad Genetics Shares New Clinical Data Demonstrating Sensitivity of Precise MRD Across Multiple Cancer Types
- Myriad Genetics Highlights New Research Advancements and Oncology Innovations at 2025 ASCO Annual Meeting
- Scotiabank cuts Myriad Genetics stock rating, slashes price target
1日のレンジ
7.49 7.71
1年のレンジ
3.76 27.55
- 以前の終値
- 7.40
- 始値
- 7.57
- 買値
- 7.68
- 買値
- 7.98
- 安値
- 7.49
- 高値
- 7.71
- 出来高
- 3.425 K
- 1日の変化
- 3.78%
- 1ヶ月の変化
- 19.63%
- 6ヶ月の変化
- -13.61%
- 1年の変化
- -72.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K