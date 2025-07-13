CotaçõesSeções
MTBA
MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF

50.64 USD 0.02 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MTBA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.60 e o mais alto foi 50.66.

Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
50.60 50.66
Faixa anual
49.10 51.62
Fechamento anterior
50.62
Open
50.63
Bid
50.64
Ask
50.94
Low
50.60
High
50.66
Volume
161
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.88%
Mudança de 6 meses
0.90%
Mudança anual
-1.78%
21 setembro, domingo