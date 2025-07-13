Moedas / MTBA
MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF
50.64 USD 0.02 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTBA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.60 e o mais alto foi 50.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
50.60 50.66
Faixa anual
49.10 51.62
- Fechamento anterior
- 50.62
- Open
- 50.63
- Bid
- 50.64
- Ask
- 50.94
- Low
- 50.60
- High
- 50.66
- Volume
- 161
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.88%
- Mudança de 6 meses
- 0.90%
- Mudança anual
- -1.78%
21 setembro, domingo