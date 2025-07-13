Valute / MTBA
MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF
50.64 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MTBA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.60 e ad un massimo di 50.66.
Segui le dinamiche di Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
50.60 50.66
Intervallo Annuale
49.10 51.62
- Chiusura Precedente
- 50.62
- Apertura
- 50.63
- Bid
- 50.64
- Ask
- 50.94
- Minimo
- 50.60
- Massimo
- 50.66
- Volume
- 161
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.88%
- Variazione Semestrale
- 0.90%
- Variazione Annuale
- -1.78%
21 settembre, domenica