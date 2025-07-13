CotizacionesSecciones
Divisas / MTBA
Volver a Acciones

MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF

50.64 USD 0.02 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTBA de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.60, mientras que el máximo ha alcanzado 50.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTBA News

Rango diario
50.60 50.66
Rango anual
49.10 51.62
Cierres anteriores
50.62
Open
50.63
Bid
50.64
Ask
50.94
Low
50.60
High
50.66
Volumen
161
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
0.88%
Cambio a 6 meses
0.90%
Cambio anual
-1.78%
21 septiembre, domingo