MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF
50.64 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTBA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.60 bis zu einem Hoch von 50.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
50.60 50.66
Jahresspanne
49.10 51.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.62
- Eröffnung
- 50.63
- Bid
- 50.64
- Ask
- 50.94
- Tief
- 50.60
- Hoch
- 50.66
- Volumen
- 161
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 0.90%
- Jahresänderung
- -1.78%
21 September, Sonntag