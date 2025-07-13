KurseKategorien
Währungen / MTBA
Zurück zum Aktien

MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF

50.64 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTBA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.60 bis zu einem Hoch von 50.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTBA News

Tagesspanne
50.60 50.66
Jahresspanne
49.10 51.62
Vorheriger Schlusskurs
50.62
Eröffnung
50.63
Bid
50.64
Ask
50.94
Tief
50.60
Hoch
50.66
Volumen
161
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.88%
6-Monatsänderung
0.90%
Jahresänderung
-1.78%
21 September, Sonntag