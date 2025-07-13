货币 / MTBA
MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF
50.64 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTBA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.60和高点50.66进行交易。
关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
50.60 50.66
年范围
49.10 51.62
- 前一天收盘价
- 50.62
- 开盘价
- 50.63
- 卖价
- 50.64
- 买价
- 50.94
- 最低价
- 50.60
- 最高价
- 50.66
- 交易量
- 161
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.88%
- 6个月变化
- 0.90%
- 年变化
- -1.78%
21 九月, 星期日