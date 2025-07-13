报价部分
货币 / MTBA
回到股票

MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF

50.64 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MTBA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.60和高点50.66进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTBA新闻

日范围
50.60 50.66
年范围
49.10 51.62
前一天收盘价
50.62
开盘价
50.63
卖价
50.64
买价
50.94
最低价
50.60
最高价
50.66
交易量
161
日变化
0.04%
月变化
0.88%
6个月变化
0.90%
年变化
-1.78%
21 九月, 星期日