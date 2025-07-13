Валюты / MTBA
MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF
50.64 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTBA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.60, а максимальная — 50.66.
Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.60 50.66
Годовой диапазон
49.10 51.62
- Предыдущее закрытие
- 50.62
- Open
- 50.63
- Bid
- 50.64
- Ask
- 50.94
- Low
- 50.60
- High
- 50.66
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.88%
- 6-месячное изменение
- 0.90%
- Годовое изменение
- -1.78%
21 сентября, воскресенье