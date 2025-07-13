クォートセクション
通貨 / MTBA
MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF

50.64 USD 0.02 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTBAの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり50.60の安値と50.66の高値で取引されました。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
50.60 50.66
1年のレンジ
49.10 51.62
以前の終値
50.62
始値
50.63
買値
50.64
買値
50.94
安値
50.60
高値
50.66
出来高
161
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
0.88%
6ヶ月の変化
0.90%
1年の変化
-1.78%
21 9月, 日曜日