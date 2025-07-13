通貨 / MTBA
MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF
50.64 USD 0.02 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTBAの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり50.60の安値と50.66の高値で取引されました。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
50.60 50.66
1年のレンジ
49.10 51.62
- 以前の終値
- 50.62
- 始値
- 50.63
- 買値
- 50.64
- 買値
- 50.94
- 安値
- 50.60
- 高値
- 50.66
- 出来高
- 161
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.88%
- 6ヶ月の変化
- 0.90%
- 1年の変化
- -1.78%
21 9月, 日曜日