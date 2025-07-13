시세섹션
통화 / MTBA
주식로 돌아가기

MTBA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF

50.64 USD 0.02 (0.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MTBA 환율이 오늘 0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.60이고 고가는 50.66이었습니다.

Simplify Exchange Traded Funds Simplify MBS ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTBA News

일일 변동 비율
50.60 50.66
년간 변동
49.10 51.62
이전 종가
50.62
시가
50.63
Bid
50.64
Ask
50.94
저가
50.60
고가
50.66
볼륨
161
일일 변동
0.04%
월 변동
0.88%
6개월 변동
0.90%
년간 변동율
-1.78%
21 9월, 일요일