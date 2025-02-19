Moedas / MOBX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MOBX: Mobix Labs Inc - Class A
0.90 USD 0.01 (1.12%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOBX para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.86 e o mais alto foi 0.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Mobix Labs Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOBX Notícias
- Mobix Labs planeja lançar oferta hostil de aquisição para Peraso
- Mobix Labs to launch hostile takeover bid for Peraso
- Mobix Labs advances to full-rate production for defense programs
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs enhances Peraso acquisition offer with cash component
- Mobix Labs wins contract for drone-based rail inspection technology
- Mobix Labs stock falls after warrant exercise agreement
- Mobix Labs secures $4.5 million through warrant exercise agreement
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Mobix Labs reports growth in defense and aerospace filter orders
- Mobix Labs proposes acquisition of Peraso in stock deal at 20% premium
- Mobix Labs Sees Strong Defense Sector Momentum and Continued Growth in Customer Bookings
- Mobix Labs, Inc. (MOBX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.86 0.91
Faixa anual
0.55 2.48
- Fechamento anterior
- 0.89
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.86
- High
- 0.91
- Volume
- 536
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- -33.33%
- Mudança de 6 meses
- -2.17%
- Mudança anual
- -16.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh