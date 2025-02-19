Divisas / MOBX
MOBX: Mobix Labs Inc - Class A
0.89 USD 0.03 (3.49%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOBX de hoy ha cambiado un 3.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.84, mientras que el máximo ha alcanzado 0.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mobix Labs Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MOBX News
- Mobix Labs lanzará una oferta hostil de adquisición para Peraso
- Mobix Labs lanzará oferta hostil para adquirir Peraso
- Mobix Labs to launch hostile takeover bid for Peraso
- Peraso obtiene $1.1 millones mediante acuerdo de ejercicio de warrants
- Mobix Labs advances to full-rate production for defense programs
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs enhances Peraso acquisition offer with cash component
- Mobix Labs wins contract for drone-based rail inspection technology
- Mobix Labs stock falls after warrant exercise agreement
- Mobix Labs secures $4.5 million through warrant exercise agreement
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Mobix Labs reports growth in defense and aerospace filter orders
- Mobix Labs proposes acquisition of Peraso in stock deal at 20% premium
- Mobix Labs Sees Strong Defense Sector Momentum and Continued Growth in Customer Bookings
- Mobix Labs, Inc. (MOBX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.84 0.91
Rango anual
0.55 2.48
- Cierres anteriores
- 0.86
- Open
- 0.85
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.84
- High
- 0.91
- Volumen
- 365
- Cambio diario
- 3.49%
- Cambio mensual
- -34.07%
- Cambio a 6 meses
- -3.26%
- Cambio anual
- -17.59%
