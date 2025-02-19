Valute / MOBX
MOBX: Mobix Labs Inc - Class A
0.93 USD 0.03 (3.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOBX ha avuto una variazione del 3.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.93.
Segui le dinamiche di Mobix Labs Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.87 0.93
Intervallo Annuale
0.55 2.48
- Chiusura Precedente
- 0.90
- Apertura
- 0.88
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Minimo
- 0.87
- Massimo
- 0.93
- Volume
- 428
- Variazione giornaliera
- 3.33%
- Variazione Mensile
- -31.11%
- Variazione Semestrale
- 1.09%
- Variazione Annuale
- -13.89%
21 settembre, domenica