MOBX: Mobix Labs Inc - Class A

0.92 USD 0.02 (2.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOBX hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.87 bis zu einem Hoch von 0.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mobix Labs Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.87 0.92
Jahresspanne
0.55 2.48
Vorheriger Schlusskurs
0.90
Eröffnung
0.88
Bid
0.92
Ask
1.22
Tief
0.87
Hoch
0.92
Volumen
272
Tagesänderung
2.22%
Monatsänderung
-31.85%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-14.81%
