MOBX: Mobix Labs Inc - Class A
0.92 USD 0.02 (2.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOBX hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.87 bis zu einem Hoch von 0.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mobix Labs Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MOBX News
- Mobix Labs startet feindliches Übernahmeangebot für Peraso
- Mobix Labs to launch hostile takeover bid for Peraso
- WeLink setzt für Breitbandausbau in Städten auf mmWave-Technologie von Peraso
- Mobix Labs startet Serienfertigung für US-Verteidigungsprogramme
- Mobix Labs advances to full-rate production for defense programs
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs enhances Peraso acquisition offer with cash component
- Mobix Labs wins contract for drone-based rail inspection technology
- Mobix Labs stock falls after warrant exercise agreement
- Mobix Labs secures $4.5 million through warrant exercise agreement
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Mobix Labs reports growth in defense and aerospace filter orders
- Mobix Labs proposes acquisition of Peraso in stock deal at 20% premium
- Mobix Labs Sees Strong Defense Sector Momentum and Continued Growth in Customer Bookings
- Mobix Labs, Inc. (MOBX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.87 0.92
Jahresspanne
0.55 2.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.90
- Eröffnung
- 0.88
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Tief
- 0.87
- Hoch
- 0.92
- Volumen
- 272
- Tagesänderung
- 2.22%
- Monatsänderung
- -31.85%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -14.81%
