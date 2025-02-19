통화 / MOBX
MOBX: Mobix Labs Inc - Class A
0.93 USD 0.03 (3.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MOBX 환율이 오늘 3.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.87이고 고가는 0.93이었습니다.
Mobix Labs Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MOBX News
- Mobix Labs, Peraso에 대한 적대적 인수 제안 예정
- Mobix Labs to launch hostile takeover bid for Peraso
- Peraso, 60GHz 무선 모듈 90만 달러 주문 수주
- Mobix Labs advances to full-rate production for defense programs
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs enhances Peraso acquisition offer with cash component
- Mobix Labs wins contract for drone-based rail inspection technology
- Mobix Labs stock falls after warrant exercise agreement
- Mobix Labs secures $4.5 million through warrant exercise agreement
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Mobix Labs reports growth in defense and aerospace filter orders
- Mobix Labs proposes acquisition of Peraso in stock deal at 20% premium
- Mobix Labs Sees Strong Defense Sector Momentum and Continued Growth in Customer Bookings
- Mobix Labs, Inc. (MOBX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.87 0.93
년간 변동
0.55 2.48
- 이전 종가
- 0.90
- 시가
- 0.88
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- 저가
- 0.87
- 고가
- 0.93
- 볼륨
- 428
- 일일 변동
- 3.33%
- 월 변동
- -31.11%
- 6개월 변동
- 1.09%
- 년간 변동율
- -13.89%
20 9월, 토요일