通貨 / MOBX
MOBX: Mobix Labs Inc - Class A
0.90 USD 0.01 (1.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOBXの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり0.86の安値と0.91の高値で取引されました。
Mobix Labs Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOBX News
- Mobix Labs、Perasoに対する敵対的買収提案を開始へ
- Mobix Labs to launch hostile takeover bid for Peraso
- ペラソ、ワラント行使契約により110万ドルを調達
- Mobix Labs advances to full-rate production for defense programs
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs enhances Peraso acquisition offer with cash component
- Mobix Labs wins contract for drone-based rail inspection technology
- Mobix Labs stock falls after warrant exercise agreement
- Mobix Labs secures $4.5 million through warrant exercise agreement
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Mobix Labs reports growth in defense and aerospace filter orders
- Mobix Labs proposes acquisition of Peraso in stock deal at 20% premium
- Mobix Labs Sees Strong Defense Sector Momentum and Continued Growth in Customer Bookings
- Mobix Labs, Inc. (MOBX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.86 0.91
1年のレンジ
0.55 2.48
- 以前の終値
- 0.89
- 始値
- 0.88
- 買値
- 0.90
- 買値
- 1.20
- 安値
- 0.86
- 高値
- 0.91
- 出来高
- 536
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- -33.33%
- 6ヶ月の変化
- -2.17%
- 1年の変化
- -16.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K