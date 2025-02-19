货币 / MOBX
MOBX: Mobix Labs Inc - Class A
0.89 USD 0.03 (3.49%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MOBX汇率已更改3.49%。当日，交易品种以低点0.84和高点0.91进行交易。
关注Mobix Labs Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
0.84 0.91
年范围
0.55 2.48
- 前一天收盘价
- 0.86
- 开盘价
- 0.85
- 卖价
- 0.89
- 买价
- 1.19
- 最低价
- 0.84
- 最高价
- 0.91
- 交易量
- 365
- 日变化
- 3.49%
- 月变化
- -34.07%
- 6个月变化
- -3.26%
- 年变化
- -17.59%
