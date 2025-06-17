Moedas / MNR
MNR: Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par
13.51 USD 0.14 (1.03%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNR para hoje mudou para -1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.51 e o mais alto foi 13.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MNR Notícias
Faixa diária
13.51 13.74
Faixa anual
12.40 18.99
- Fechamento anterior
- 13.65
- Open
- 13.74
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Low
- 13.51
- High
- 13.74
- Volume
- 42
- Mudança diária
- -1.03%
- Mudança mensal
- -4.72%
- Mudança de 6 meses
- -12.50%
- Mudança anual
- -16.86%
