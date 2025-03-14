Divisas / MNR
MNR: Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par
13.65 USD 0.09 (0.66%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MNR de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.14, mientras que el máximo ha alcanzado 13.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MNR News
Rango diario
13.14 13.78
Rango anual
12.40 18.99
- Cierres anteriores
- 13.56
- Open
- 13.75
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Low
- 13.14
- High
- 13.78
- Volumen
- 493
- Cambio diario
- 0.66%
- Cambio mensual
- -3.74%
- Cambio a 6 meses
- -11.59%
- Cambio anual
- -16.00%
