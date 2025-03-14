Валюты / MNR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MNR: Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par
13.56 USD 0.16 (1.19%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNR за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.35, а максимальная — 13.58.
Следите за динамикой Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MNR
- Mach Natural Resources завершает сделку по приобретению на сумму $1,3 млрд
- Mach Natural Resources completes $1.3 billion acquisition deal
- This CoreWeave Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF)
- Mach Natural Resources stock initiated at Overweight by KeyBanc
- Mach Natural Resources stock initiated at Outperform by William Blair
- New Strong Sell Stocks for August 22nd
- New Strong Sell Stocks for August 19th
- Mach natural resources (MNR) sees $44k purchase by Bayou City Energy
- Mach Natural Resources LP 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MNR)
- Mach Natural Resources LP (MNR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Mach Natural Resources Q2 2025 results miss EPS forecast
- Mach Natural Resources LP (MNR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Permian Resources (PR) Meets Q2 Earnings Estimates
- Matador Resources (MTDR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Strength Seen in California Resources (CRC): Can Its 6.7% Jump Turn into More Strength?
- Mach Natural Resources Stock: Increases Production By 90% Through Acquisitions (NYSE:MNR)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Mach Natural Resources stock price target raised to $22 from $21 at Raymond James
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Energy Stocks Delivering High-Dividend Yields - Mach Natural Resources (NYSE:MNR), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- Mach Natural Resources: Shifting More Capex Towards Natural Gas Development (NYSE:MNR)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Mach Natural Resources LP (MNR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
13.35 13.58
Годовой диапазон
12.40 18.99
- Предыдущее закрытие
- 13.40
- Open
- 13.36
- Bid
- 13.56
- Ask
- 13.86
- Low
- 13.35
- High
- 13.58
- Объем
- 307
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- -4.37%
- 6-месячное изменение
- -12.18%
- Годовое изменение
- -16.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.