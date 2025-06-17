Valute / MNR
MNR: Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par
13.09 USD 0.44 (3.25%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNR ha avuto una variazione del -3.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.08 e ad un massimo di 13.65.
Segui le dinamiche di Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.08 13.65
Intervallo Annuale
12.40 18.99
- Chiusura Precedente
- 13.53
- Apertura
- 13.60
- Bid
- 13.09
- Ask
- 13.39
- Minimo
- 13.08
- Massimo
- 13.65
- Volume
- 636
- Variazione giornaliera
- -3.25%
- Variazione Mensile
- -7.69%
- Variazione Semestrale
- -15.22%
- Variazione Annuale
- -19.45%
20 settembre, sabato