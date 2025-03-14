货币 / MNR
MNR: Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par
13.49 USD 0.07 (0.52%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNR汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点13.14和高点13.75进行交易。
关注Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNR新闻
- Mach Natural Resources完成13亿美元收购交易
- Mach Natural Resources completes $1.3 billion acquisition deal
- This CoreWeave Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF)
- Mach Natural Resources stock initiated at Overweight by KeyBanc
- Mach Natural Resources stock initiated at Outperform by William Blair
- New Strong Sell Stocks for August 22nd
- New Strong Sell Stocks for August 19th
- Mach natural resources (MNR) sees $44k purchase by Bayou City Energy
- Mach Natural Resources LP 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MNR)
- Mach Natural Resources LP (MNR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Mach Natural Resources Q2 2025 results miss EPS forecast
- Mach Natural Resources LP (MNR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Permian Resources (PR) Meets Q2 Earnings Estimates
- Matador Resources (MTDR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Strength Seen in California Resources (CRC): Can Its 6.7% Jump Turn into More Strength?
- Mach Natural Resources Stock: Increases Production By 90% Through Acquisitions (NYSE:MNR)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Mach Natural Resources stock price target raised to $22 from $21 at Raymond James
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Energy Stocks Delivering High-Dividend Yields - Mach Natural Resources (NYSE:MNR), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- Mach Natural Resources: Shifting More Capex Towards Natural Gas Development (NYSE:MNR)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Mach Natural Resources LP (MNR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
13.14 13.75
年范围
12.40 18.99
- 前一天收盘价
- 13.56
- 开盘价
- 13.75
- 卖价
- 13.49
- 买价
- 13.79
- 最低价
- 13.14
- 最高价
- 13.75
- 交易量
- 179
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- -4.87%
- 6个月变化
- -12.63%
- 年变化
- -16.98%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值