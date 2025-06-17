KurseKategorien
Währungen / MNR
MNR: Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par

13.51 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.40 bis zu einem Hoch von 13.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
13.40 13.65
Jahresspanne
12.40 18.99
Vorheriger Schlusskurs
13.53
Eröffnung
13.60
Bid
13.51
Ask
13.81
Tief
13.40
Hoch
13.65
Volumen
12
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
-4.72%
6-Monatsänderung
-12.50%
Jahresänderung
-16.86%
