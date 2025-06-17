Währungen / MNR
MNR: Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par
13.51 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.40 bis zu einem Hoch von 13.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Par-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MNR News
- Mach Natural Resources: Stifel bestätigt Kaufempfehlung nach Milliarden-Akquisitionen/n
- Mach Natural Resources stock holds Buy rating at Stifel following acquisitions
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- KeyBanc bestätigt „Overweight“-Rating für Mach Natural Resources nach Übernahmen
- Mach Natural Resources stock rating maintained at Overweight by KeyBanc
- Mach Natural Resources schließt Übernahmen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar ab
- Mach Natural Resources completes $1.3 billion acquisition deal
- This CoreWeave Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF)
- Mach Natural Resources stock initiated at Overweight by KeyBanc
- Mach Natural Resources stock initiated at Outperform by William Blair
- New Strong Sell Stocks for August 22nd
- New Strong Sell Stocks for August 19th
- Mach natural resources (MNR) sees $44k purchase by Bayou City Energy
- Mach Natural Resources LP 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MNR)
- Mach Natural Resources LP (MNR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Mach Natural Resources Q2 2025 results miss EPS forecast
- Mach Natural Resources LP (MNR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Permian Resources (PR) Meets Q2 Earnings Estimates
- Matador Resources (MTDR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Strength Seen in California Resources (CRC): Can Its 6.7% Jump Turn into More Strength?
- Mach Natural Resources Stock: Increases Production By 90% Through Acquisitions (NYSE:MNR)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Mach Natural Resources stock price target raised to $22 from $21 at Raymond James
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
Tagesspanne
13.40 13.65
Jahresspanne
12.40 18.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.53
- Eröffnung
- 13.60
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Tief
- 13.40
- Hoch
- 13.65
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -4.72%
- 6-Monatsänderung
- -12.50%
- Jahresänderung
- -16.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K