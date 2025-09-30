- Visão do mercado
MKDWW: MKDWELL Tech Inc.
A taxa do MKDWW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0131 e o mais alto foi 0.0131.
Veja a dinâmica do par de moedas MKDWELL Tech Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MKDWW hoje?
Hoje MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) está avaliado em 0.0131. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.0131, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MKDWW em tempo real.
As ações de MKDWELL Tech Inc. pagam dividendos?
Atualmente MKDWELL Tech Inc. está avaliado em 0.0131. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -34.50% e USD. Monitore os movimentos de MKDWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MKDWW?
Você pode comprar ações de MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) pelo preço atual 0.0131. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0131 ou 0.0161, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MKDWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MKDWW?
Investir em MKDWELL Tech Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0070 - 0.0400 e o preço atual 0.0131. Muitos comparam -0.76% e -4.38% antes de enviar ordens em 0.0131 ou 0.0161. Estude as mudanças diárias de preço de MKDWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MKDWELL Tech Inc.?
O maior preço de MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) no último ano foi 0.0400. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0070 - 0.0400, e a comparação com 0.0131 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MKDWELL Tech Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MKDWELL Tech Inc.?
O menor preço de MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) no ano foi 0.0070. A comparação com o preço atual 0.0131 e 0.0070 - 0.0400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MKDWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MKDWW?
No passado MKDWELL Tech Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0131 e -34.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0131
- Open
- 0.0131
- Bid
- 0.0131
- Ask
- 0.0161
- Low
- 0.0131
- High
- 0.0131
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.76%
- Mudança de 6 meses
- -4.38%
- Mudança anual
- -34.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4