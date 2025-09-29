MKDWW: MKDWELL Tech Inc.
今日MKDWW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.0131和高点0.0131进行交易。
关注MKDWELL Tech Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MKDWW股票今天的价格是多少？
MKDWELL Tech Inc.股票今天的定价为0.0131。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0131，交易量达到1。MKDWW的实时价格图表显示了这些更新。
MKDWELL Tech Inc.股票是否支付股息？
MKDWELL Tech Inc.目前的价值为0.0131。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.50%和USD。实时查看图表以跟踪MKDWW走势。
如何购买MKDWW股票？
您可以以0.0131的当前价格购买MKDWELL Tech Inc.股票。订单通常设置在0.0131或0.0161附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MKDWW的实时图表更新。
如何投资MKDWW股票？
投资MKDWELL Tech Inc.需要考虑年度范围0.0070 - 0.0400和当前价格0.0131。许多人在以0.0131或0.0161下订单之前，会比较-0.76%和。实时查看MKDWW价格图表，了解每日变化。
MKDWELL Tech Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MKDWELL Tech Inc.的最高价格是0.0400。在0.0070 - 0.0400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MKDWELL Tech Inc.的绩效。
MKDWELL Tech Inc.股票的最低价格是多少？
MKDWELL Tech Inc.（MKDWW）的最低价格为0.0070。将其与当前的0.0131和0.0070 - 0.0400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MKDWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MKDWW股票是什么时候拆分的？
MKDWELL Tech Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0131和-34.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0131
- 开盘价
- 0.0131
- 卖价
- 0.0131
- 买价
- 0.0161
- 最低价
- 0.0131
- 最高价
- 0.0131
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.76%
- 6个月变化
- -4.38%
- 年变化
- -34.50%
