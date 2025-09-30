- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MKDWW: MKDWELL Tech Inc.
MKDWWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0131の安値と0.0131の高値で取引されました。
MKDWELL Tech Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MKDWW株の現在の価格は？
MKDWELL Tech Inc.の株価は本日0.0131です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.0131、取引量は1に達しました。MKDWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MKDWELL Tech Inc.の株は配当を出しますか？
MKDWELL Tech Inc.の現在の価格は0.0131です。配当方針は会社によりますが、投資家は-34.50%やUSDにも注目します。MKDWWの動きはライブチャートで確認できます。
MKDWW株を買う方法は？
MKDWELL Tech Inc.の株は現在0.0131で購入可能です。注文は通常0.0131または0.0161付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。MKDWWの最新情報はライブチャートで確認できます。
MKDWW株に投資する方法は？
MKDWELL Tech Inc.への投資では、年間の値幅0.0070 - 0.0400と現在の0.0131を考慮します。注文は多くの場合0.0131や0.0161で行われる前に、-0.76%や-4.38%と比較されます。MKDWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MKDWELL Tech Inc.の株の最高値は？
MKDWELL Tech Inc.の過去1年の最高値は0.0400でした。0.0070 - 0.0400内で株価は大きく変動し、0.0131と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MKDWELL Tech Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MKDWELL Tech Inc.の株の最低値は？
MKDWELL Tech Inc.(MKDWW)の年間最安値は0.0070でした。現在の0.0131や0.0070 - 0.0400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MKDWWの動きはライブチャートで確認できます。
MKDWWの株式分割はいつ行われましたか？
MKDWELL Tech Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0131、-34.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0131
- 始値
- 0.0131
- 買値
- 0.0131
- 買値
- 0.0161
- 安値
- 0.0131
- 高値
- 0.0131
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.76%
- 6ヶ月の変化
- -4.38%
- 1年の変化
- -34.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4