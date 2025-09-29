КотировкиРазделы
MKDWW: MKDWELL Tech Inc.

0.0131 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MKDWW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0131, а максимальная — 0.0131.

Какова цена акций MKDWW сегодня?

MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) сегодня оценивается на уровне 0.0131. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0131, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MKDWW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MKDWELL Tech Inc.?

MKDWELL Tech Inc. в настоящее время оценивается в 0.0131. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.50% и USD. Отслеживайте движения MKDWW на графике в реальном времени.

Как купить акции MKDWW?

Вы можете купить акции MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) по текущей цене 0.0131. Ордера обычно размещаются около 0.0131 или 0.0161, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MKDWW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MKDWW?

Инвестирование в MKDWELL Tech Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0070 - 0.0400 и текущей цены 0.0131. Многие сравнивают -0.76% и -4.38% перед размещением ордеров на 0.0131 или 0.0161. Изучайте ежедневные изменения цены MKDWW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MKDWELL Tech Inc.?

Самая высокая цена MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) за последний год составила 0.0400. Акции заметно колебались в пределах 0.0070 - 0.0400, сравнение с 0.0131 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MKDWELL Tech Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MKDWELL Tech Inc.?

Самая низкая цена MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) за год составила 0.0070. Сравнение с текущими 0.0131 и 0.0070 - 0.0400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MKDWW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MKDWW?

В прошлом MKDWELL Tech Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0131 и -34.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0131 0.0131
Годовой диапазон
0.0070 0.0400
Предыдущее закрытие
0.0131
Open
0.0131
Bid
0.0131
Ask
0.0161
Low
0.0131
High
0.0131
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.76%
6-месячное изменение
-4.38%
Годовое изменение
-34.50%
