MKDWW: MKDWELL Tech Inc.
Курс MKDWW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0131, а максимальная — 0.0131.
Следите за динамикой MKDWELL Tech Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MKDWW сегодня?
MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) сегодня оценивается на уровне 0.0131. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0131, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MKDWW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MKDWELL Tech Inc.?
MKDWELL Tech Inc. в настоящее время оценивается в 0.0131. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.50% и USD. Отслеживайте движения MKDWW на графике в реальном времени.
Как купить акции MKDWW?
Вы можете купить акции MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) по текущей цене 0.0131. Ордера обычно размещаются около 0.0131 или 0.0161, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MKDWW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MKDWW?
Инвестирование в MKDWELL Tech Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0070 - 0.0400 и текущей цены 0.0131. Многие сравнивают -0.76% и -4.38% перед размещением ордеров на 0.0131 или 0.0161. Изучайте ежедневные изменения цены MKDWW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MKDWELL Tech Inc.?
Самая высокая цена MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) за последний год составила 0.0400. Акции заметно колебались в пределах 0.0070 - 0.0400, сравнение с 0.0131 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MKDWELL Tech Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MKDWELL Tech Inc.?
Самая низкая цена MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) за год составила 0.0070. Сравнение с текущими 0.0131 и 0.0070 - 0.0400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MKDWW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MKDWW?
В прошлом MKDWELL Tech Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0131 и -34.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0131
- Open
- 0.0131
- Bid
- 0.0131
- Ask
- 0.0161
- Low
- 0.0131
- High
- 0.0131
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.76%
- 6-месячное изменение
- -4.38%
- Годовое изменение
- -34.50%
- Акт.
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%