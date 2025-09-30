- Aperçu
MKDWW: MKDWELL Tech Inc.
Le taux de change de MKDWW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0131 et à un maximum de 0.0131.
Suivez la dynamique MKDWELL Tech Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MKDWW aujourd'hui ?
L'action MKDWELL Tech Inc. est cotée à 0.0131 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.0131 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de MKDWW présente ces mises à jour.
L'action MKDWELL Tech Inc. verse-t-elle des dividendes ?
MKDWELL Tech Inc. est actuellement valorisé à 0.0131. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -34.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MKDWW.
Comment acheter des actions MKDWW ?
Vous pouvez acheter des actions MKDWELL Tech Inc. au cours actuel de 0.0131. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0131 ou de 0.0161, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MKDWW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MKDWW ?
Investir dans MKDWELL Tech Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0070 - 0.0400 et le prix actuel 0.0131. Beaucoup comparent -0.76% et -4.38% avant de passer des ordres à 0.0131 ou 0.0161. Consultez le graphique du cours de MKDWW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MKDWELL Tech Inc. ?
Le cours le plus élevé de MKDWELL Tech Inc. l'année dernière était 0.0400. Au cours de 0.0070 - 0.0400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0131 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MKDWELL Tech Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MKDWELL Tech Inc. ?
Le cours le plus bas de MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) sur l'année a été 0.0070. Sa comparaison avec 0.0131 et 0.0070 - 0.0400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MKDWW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MKDWW a-t-elle été divisée ?
MKDWELL Tech Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0131 et -34.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0131
- Ouverture
- 0.0131
- Bid
- 0.0131
- Ask
- 0.0161
- Plus Bas
- 0.0131
- Plus Haut
- 0.0131
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.76%
- Changement à 6 Mois
- -4.38%
- Changement Annuel
- -34.50%
