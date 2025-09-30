- Panoramica
MKDWW: MKDWELL Tech Inc.
Il tasso di cambio MKDWW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0131 e ad un massimo di 0.0131.
Segui le dinamiche di MKDWELL Tech Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MKDWW oggi?
Oggi le azioni MKDWELL Tech Inc. sono prezzate a 0.0131. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0131 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MKDWW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MKDWELL Tech Inc. pagano dividendi?
MKDWELL Tech Inc. è attualmente valutato a 0.0131. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -34.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MKDWW.
Come acquistare azioni MKDWW?
Puoi acquistare azioni MKDWELL Tech Inc. al prezzo attuale di 0.0131. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0131 o 0.0161, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MKDWW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MKDWW?
Investire in MKDWELL Tech Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0070 - 0.0400 e il prezzo attuale 0.0131. Molti confrontano -0.76% e -4.38% prima di effettuare ordini su 0.0131 o 0.0161. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MKDWW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MKDWELL Tech Inc.?
Il prezzo massimo di MKDWELL Tech Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0400. All'interno di 0.0070 - 0.0400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0131 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MKDWELL Tech Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MKDWELL Tech Inc.?
Il prezzo più basso di MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) nel corso dell'anno è stato 0.0070. Confrontandolo con gli attuali 0.0131 e 0.0070 - 0.0400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MKDWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MKDWW?
MKDWELL Tech Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0131 e -34.50%.
- Chiusura Precedente
- 0.0131
- Apertura
- 0.0131
- Bid
- 0.0131
- Ask
- 0.0161
- Minimo
- 0.0131
- Massimo
- 0.0131
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.76%
- Variazione Semestrale
- -4.38%
- Variazione Annuale
- -34.50%
